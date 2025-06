Die Aschenhäuser Feuerwehr ist eine kleine Truppe: Acht Mann zählt sie in ihren Reihen. Doch Wehrführer Stefan Spörer und seinen Leuten muss nicht bange sein: „Wenn es brenzlig wird und für uns allein nicht zu schaffen, helfen wir uns gegenseitig. Dafür gibt es schließlich die Ausrückepläne und eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Feuerwehren der Umgegend.“ Dass die Feuerwehr Aschenhausen ihren geachteten Stellenwert in der Rhön hat, beweist sich auch mit einer Neuanschaffung, die freilich schon eine Weile her ist, jetzt aber gefeiert wurde: Ein MAN-Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSFW) haben die Floriansjünger in dem kleinen, rund 120 Einwohner zählenden Kaltennordheimer Ortsteil nun zur Verfügung. Es ersetzt den 52 Jahre alten Mercedes 408, der nach der Wende angeschafft worden war und seitdem altersbedingt immer mehr Macken bekam.