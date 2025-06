Der Sommer ist da, es ist abends länger hell, die Meininger zieht es nach draußen, um die warmen Temperaturen und die strahlende Sonne zu genießen. Die Schwimmbäder füllen sich, die heimischen Gärten werden zu Rückzugsorten und die Grillsaison ist im vollen Gange. Nichts passt besser zu einem herrlichen Sommertag wie ein leckeres Eis. Auch wenn es in den Supermärkten eine große Auswahl an Eis gibt, geht doch nichts über die klassische Süßspeise von einem Stand – es weckt Kindheitserinnerungen und schmeckt dadurch umso besser. In Meiningen gibt es mehrere Eisdielen, an denen man dieses Gefühl von Erfrischung und Nostalgie erfahren kann.