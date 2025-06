Anfang des Jahres war es noch eine Wunschvorstellung, ein hehres Ansinnen, nun nimmt die Idee ganz konkrete Gestalt an: Unmittelbar im Anschluss an den Biathlon-Weltcup vom 8. bis 11. Januar 2026 wird Oberhof sportlicher Schauplatz einer einmaligen Großveranstaltung im Dreier-Paket: Parallel zum langfristig geplanten Rennrodel-Weltcup am 17. und 18. Januar wird der Deutsche Skiverband (DSV) in Oberhof einen Langlauf- und Kombinations-Weltcup ausrichten. Auf der Frühjahrstagung des Ski-Weltverbandes FIS in Vilamoura an der portugiesischen Algarve wurden diese Termine jüngst bestätigt.