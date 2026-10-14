Kleidung und Dokumente Nachlass der Schauspielerin Renate Krößner kommt ins Museum

Eine aktuelle Sonderausstellung im Potsdamer Filmmuseum, die noch bis Mai 2027 zu sehen ist, trägt einen Anklang an den Film im Titel: "Ohne Frühstück. Ohne Diskussion. 80 Jahre DEFA-Filme". Darin geht es um 40 bekannte und weniger bekannte Filme - darunter "Solo Sunny", die ihre Liebhaber mit den Worten "Is' ohne Frühstück. Is' auch ohne Diskussion" rausschmiss. Ein Kimono und ein hellblau gestreiftes Hemd aus dem Film von Regisseur Konrad Wolf sind in der Ausstellung zu sehen und gehören laut Museum zum Nachlass.