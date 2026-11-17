Als Kim I. führt die Heldburgerin in der 58. Saison durch die fünfte Jahreszeit. Dass sie das schon lange wollte, behielt sie allerdings für sich. Bis zu jenem Sommerabend am Sportlerheim in Heldburg. Dort kam sie mit Vereinspräsident Matthias Manikowski ins Gespräch. „Eins führte zum anderen“, erzählt der Karnevalist. Am Ende stand die Frage aller Fragen: Willst du Prinzessin werden? Kims Antwort: „Ja, ich mach’s.“