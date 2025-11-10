Klausur zum Doppelhaushalt Geht es Bayerns "schwarzer Null" jetzt an den Kragen?

München (dpa/lby) - Zweieinhalb Wochen nach der Steuerschätzung für Bayern verhandelt das Kabinett mit den Spitzen der Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern über eine Zeitenwende in der Haushaltspolitik. Im Fokus der Verhandlungen für den nächsten Doppelhaushalt steht dabei die Frage, ob der Freistaat erstmals seit Jahrzehnten seine Ausgaben teils über neue Schulden gegenfinanzieren will. Qua Gesetz könnte der Freistaat Kredite von etwa 2,3 Milliarden Euro aufnehmen, das sind 0,35 Prozent des Bruttoinlandproduktes.