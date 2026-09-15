Klausur: SPD-Fraktion für Gesetz mit dauerhafter Demokratieförderung

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer SPD-Fraktion will sich dafür einsetzen, Demokratie-Förderprogramme dauerhaft und gesetzlich zu verankern. Das geht aus dem Entwurf für ein Positionspapier der Sozialdemokraten hervor, das bei einer Klausur beschlossen werden soll und der dpa vorliegt. Demokratieförderung sei keine freiwillige Zusatzleistung, sondern vorsorgende Strukturpolitik, heißt es in dem Entwurf. Sie stärke die Widerstandsfähigkeit der Demokratie, sichere gesellschaftlichen Zusammenhalt und schaffe Grundlagen für wirtschaftlichen Erfolg und soziale Gerechtigkeit.