Klausur Grüne fordern "Notfallrucksack" für alle Haushalte in Bayern

Aktionstage mit Blaulicht-Profis

Ziel sei es, die Resilienz der Bürgerinnen und Bürger in Bayern zu verbessern, erläuterte Schulze. Dazu gehörten auch landesweite Aktionstage, "wo wir die Blaulichtfamilie, also die Profis in der Blaulichtfamilie, zum Beispiel mit den Schulen zusammenbringen, damit einfach dieses Gefühl von "Oh Gott, ich weiß dann nicht, was ich in dem Moment machen soll", verschwindet." Nachdem die Menschen im Land in den vergangenen Jahrzehnten das Glück gehabt hätten, von der Friedensdividende gut leben zu können, seien die sicheren Zeiten nun leider vorbei. Es brauche daher ein gutes Rüstzeug für die Menschen.