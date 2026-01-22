Klausur Grüne fordern "Notfallrucksack" für alle Haushalte in Bayern

München (dpa/lby) - Zur besseren Vorbereitung auf Krisen und Notfälle soll jeder Haushalt in Bayern nach Ansicht der Grünen im Landtag einen Notfallrucksack erhalten. "Da soll einfach nur das Nötigste drin sein. Ein bisschen Verbandszeug, Taschenlampe, wenn es Licht ausgeht, eine Rettungsdecke und auch Handlungsmöglichkeiten", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze zum Auftakt der Klausur der Landtagsabgeordneten in München. "Wir müssen es stärker schaffen, dass die Gesellschaft oder dass Bürgerinnen und Bürger besser wissen, was sie im Ernstfall tun können."