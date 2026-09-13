Klausur des CSU-Vorstands: Söder und Kretschmer warnen vor Scheitern der Regierung

"Am Riemen reißen und einen Zacken zulegen"

Alle in der Koalition seien jetzt "gezwungen, sich am Riemen zu reißen und einen Zacken zuzulegen", betonte Söder. Die Regierungsarbeit müsse besser und schneller werden, Fehler seien zu vermeiden, die Kommunikation müsse sich verbessern und "aufs Wesentliche" konzentrieren. "Das könnte einen Erfolg bringen." Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt, "so schlimm es im Einzelfall ist", müsse als Weckruf verstanden werden, sagte Söder. Aber einen Weckruf dürfe man nicht überhören. Es brauche jetzt mehr Optimismus, "aber wir wissen schon, was die Stunde geschlagen hat".