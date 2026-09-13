Klausur des CSU-Vorstands: Söder und Kretschmer warnen vor Scheitern der Regierung

München - Angesichts der aktuellen Debatte um die Zukunft von Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat CSU-Chef Markus Söder vor einem Scheitern der Bundesregierung gewarnt. "Und es wäre ein Desaster, wenn nach dem Scheitern der Ampel die nächste demokratische Regierung kurz darauf nacheinander nach kürzerer Zeit noch scheitert", sagte der bayerische Ministerpräsident vor dem Beginn einer Klausur des CSU-Vorstandes in München. "Also eine bessere Einladung, ein Elfmeter ohne Torwart für die AfD, gibt es gar nicht an der Stelle."