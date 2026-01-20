Klausur der SPD im Landtag: SPD fordert Weg für Direktzahlungen von Bund an Kommunen

Auch mit Blick auf die Klimaziele Bayerns wirft die SPD der Staatsregierung vor, nicht vom bisher gesetzlich verankerten Ziel der Klimaneutralität bis 2040 abzuweichen. Als starkes Bundesland müsse Bayern hier vorangehen, alles andere sei ein "fatales Signal". Fakt sei aber auch, dass Bayern in den vergangenen Jahren zu wenig getan habe, um die Transformation und den Klimaschutz voranzubringen. Interessanterweise nennt das Papier hier auch das kürzlich von der SPD in der Bundesregierung auf Druck der Union mitgetragene Aus für das Verbrenner-Aus als Beleg.