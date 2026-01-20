Klausur der SPD im Landtag: SPD fordert Weg für Direktzahlungen von Bund an Kommunen

München/Berlin - Der Bund soll aus der Sicht der SPD in Zukunft ohne den Umweg Staatsregierung direkt an die Kommunen Geld zahlen dürfen. "Die Schaffung einer solchen Möglichkeit käme jeder Kommune im Freistaat Bayern unmittelbar zugute", heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier der bayerischen SPD-Abgeordneten in Bundestag und Landtag. Das Papier soll am Mittwoch bei der Klausur der SPD-Fraktion in Bad Aibling beschlossen werden und liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor. An dem Treffen wird auch der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, teilnehmen.