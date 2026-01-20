 
Die Verteilung von Bundesgeldern an die Kommunen sorgt immer wieder für Debatten in Bayern. Die SPD will dafür sorgen, dass Berliner Überweisungen nicht erst zur Staatsregierung gehen.

Klausur der SPD im Landtag: SPD fordert Weg für Direktzahlungen von Bund an Kommunen
Die SPD fordert eine Möglichkeit für den Bund, Zahlungen direkt an die Kommunen durchführen zu können. Damit wollen die Sozialdemokraten verhindern, dass Gelder aus Berlin von der Staatsregierung nicht in ausreichendem Maße an die Städte und Gemeinden weitergegeben werden. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München/Berlin - Der Bund soll aus der Sicht der SPD in Zukunft ohne den Umweg Staatsregierung direkt an die Kommunen Geld zahlen dürfen. "Die Schaffung einer solchen Möglichkeit käme jeder Kommune im Freistaat Bayern unmittelbar zugute", heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier der bayerischen SPD-Abgeordneten in Bundestag und Landtag. Das Papier soll am Mittwoch bei der Klausur der SPD-Fraktion in Bad Aibling beschlossen werden und liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor. An dem Treffen wird auch der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, teilnehmen.

 "Zugegeben: Eine etwas unkonventionelle Lösung, die wir da gemeinsam mit der Landesgruppe vorschlagen. Aber die Kommunen wissen nun einmal selbst am besten, wo sie investieren müssen", sagte Holger Grießhammer, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, der dpa in München. Deshalb sollten sie auch eigenverantwortlich entscheiden können – "die Bevormundung durch den Freistaat muss ein Ende haben".

Hinter der Forderung der SPD steht der Vorwurf an die Staatsregierung, Fördergelder oder Zuschüsse des Bundes nicht im notwendigen Umfang an die Kommunen weiterzugeben. Als Beispiel nennt die SPD in dem Papier das 100 Milliarden Euro Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur, von dem 15,7 Milliarden Euro nach Bayern gehen. "Mindestens 70 Prozent müssen an unsere Landkreise, Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Unsere Kommunen wissen selbst am besten, wo dringend investiert werden muss", so die SPD.

Kritik an Wirtschaftsministerium: "kommt zu wenig"

Das SPD-Papier fordert darüber hinaus von der Staatsregierung mehr Anstrengungen, um die Wirtschaft aus der gegenwärtigen Krise zu befreien: "Es braucht Strategien und Konzepte, die gemeinsam mit Gewerkschaften und Unternehmensverbänden entwickelt und umgesetzt werden. Aus dem Staatsministerium für Wirtschaft kommt hierfür zu wenig." Unter anderem brauche Bayern ein eigenes Tariftreuegesetz und einen "deutlich aufgestockten Transformationsfonds".

Auch mit Blick auf die Klimaziele Bayerns wirft die SPD der Staatsregierung vor, nicht vom bisher gesetzlich verankerten Ziel der Klimaneutralität bis 2040 abzuweichen. Als starkes Bundesland müsse Bayern hier vorangehen, alles andere sei ein "fatales Signal". Fakt sei aber auch, dass Bayern in den vergangenen Jahren zu wenig getan habe, um die Transformation und den Klimaschutz voranzubringen. Interessanterweise nennt das Papier hier auch das kürzlich von der SPD in der Bundesregierung auf Druck der Union mitgetragene Aus für das Verbrenner-Aus als Beleg.

Kurs der Staatsregierung erhöht Gefahren für Menschen in Bayern

"Der derzeitige Kurs der Bayerischen Staatsregierung erhöht die Gefahren für die Menschen in Bayern und verspielt Bayerns Zukunftschancen – als größtes Bundesland mit einer hohen Industriedichte muss Bayern ambitionierte Klimaziele verfolgen – während das rot regierte Hamburg Klimaziele nach vorne zieht, duckt sich das schwarze Bayern weg", schreibt die SPD. Das sei verantwortungslos.