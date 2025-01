Chieming (dpa/lby) - Die Freien Wähler wollen den bisher streng geschützten Wolf schnellstmöglich ins bayerische Jagdrecht überführen. Die Landtagsfraktion sei "der festen Überzeugung, dass unverzüglich eine Änderung des Bayerischen Jagdgesetzes vorzunehmen ist, durch die der Wolf auch in Bayern in das Jagdrecht überführt wird", heißt es in einer Resolution, welche die Abgeordneten auf ihrer Klausur im oberbayerischen Chieming beschlossen haben, und die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.