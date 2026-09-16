Klausur der Landtagsfraktion: Bayerns Freie Wähler fordern Staatsreform für Deutschland

Würzburg (dpa/lby) - Angesichts des schwindenden Vertrauens von Teilen der Bevölkerung in den Staat setzen die Freien Wähler im bayerischen Landtag auf eine umfassende Staatsreform. Unter anderem fordert die "Würzburger Agenda 2030" eine Verlängerung der Legislaturperioden im Bund auf fünf Jahre und in Bayern auf sechs Jahre. Zudem soll der Bundespräsident direkt von den Bürgern gewählt und die Digitalisierung politischer Wahlen vorangetrieben werden. Das 13-seitige Papier wurde von den Landtagsabgeordneten bei ihrer Klausur in Würzburg beschlossen.