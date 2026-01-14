Klausur der Freien Wähler: Freie Wähler wollen Bayerns Gerichtsstruktur neu ordnen

Kritik wegen Doppelstrukturen und Redundanzen

Konkret monieren die Freien Wähler "Doppelstrukturen und Redundanzen", da gleich vier (von der CSU geführte) Ministerien für die unterschiedlichen Gerichte in Bayern zuständig sind: das Justizministerium für die ordentlichen Gerichte, das Innenministerium für die Verwaltungsgerichte, das Sozialministerium für die Arbeits- und Sozialgerichte und das Finanzministerium für die Finanzgerichte. "Insgesamt steht den anfänglichen Kosten und dem Aufwand der Umstrukturierung langfristig betrachtet eine deutlich schlankere und effizientere Struktur entgegen", hieß es zur Begründung.