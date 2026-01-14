Klausur der Freien Wähler: Freie Wähler wollen Bayerns Gerichtsstruktur neu ordnen

Bischofswiesen (dpa/lby) - Zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten fordern die Freien Wähler im Landtag alle Gerichte in Bayern sich dem Justizministerium zu unterstellen. "Gegenwärtig sind die ordentlichen Gerichte sowie die Fachgerichtsbarkeiten im Freistaat bei verschiedenen Ministerien verankert", heißt es in einem Beschlusspapier, welches die Abgeordneten bei ihrer Klausur in Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgadener Land) verabschiedet haben. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor.