Klausur der Freien Wähler: Freie Wähler wollen Bayern zum Satelliten-Land machen

Würzburg (dpa/lby) - Bayern soll nach dem Willen der Freien Wähler der führende Standort für die kommerzielle Kleinstsatellitenwirtschaft in Europa werden. "Unser Anspruch ist es, die gesamte Wertschöpfungskette - von Forschung und Entwicklung über Produktion, Integration und Satellitendaten bis hin zu marktfähigen Anwendungen - in Bayern zu stärken", heißt es im Entwurf eines Positionspapiers, welches die Landtagsfraktion auf ihrer Klausur in Würzburg beschließen will. Ziel sei es, mittels der Spitzentechnologie langfristig Wohlstand und hoch qualifizierte Arbeitsplätze im Land zu sichern.