Klausur der Freien Wähler: Aiwanger verwirrt mit falscher Aussagen zu Bayerns Klimaziel

Auch Söder zweifelte bereits an Umsetzung von Klimaschutzziel

Ungeachtet der neuerlichen Verwirrungen erscheinen die bayerischen Klimaziele aber in der Tat deutlich fragiler, als ihre Verankerung im Gesetz suggeriert. Im November hatte auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an einer Umsetzung der Zielmarke 2040 gezweifelt: "Wir werden Energiesicherheit und Klimaneutralität und Preiswürdigkeit in der Geschwindigkeit ohne Kernenergie nicht hinbekommen. Bleibt es bei Kernenergie, Chance, dann können wir die Klimaziele der Klimaneutralität 2040 schaffen. Wenn nicht, dann müssen wir sie auf 2045 für Bayern setzen, wie im Bund und wie in Europa."