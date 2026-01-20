Während derzeit in vielen Orten landauf landab die Jecken das Sagen haben, die fünfte Jahreszeit die Veranstaltungen in den Kulturhäusern bestimmt, hat die Kulturbühne Meiningen an zwei Abenden hintereinander zu Konzerten eingeladen, fernab jeglicher Narretei. Der Sänger Andreas Schirneck erinnerte an zwei Größen der Musik – an Neil Young und Klaus Renft. Was solche Abende mit dem Sänger zu etwas Besonderem macht – er singt nicht einfach deren Lieder, er stellt sie in ihrer ganzen Vielfalt als Persönlichkeit der Musikszene dar.