Ein Dieseldiebstahl hat zwischen Dienstag und Mittwoch in Schmiedefeld am Rennsteig für einen Feuerwehreinsatz gesorgt, wie die Polizei mitteilt.
Dieseldiebe haben in Schmiedefeld gleich mehrfachen Schaden angerichtet. Nach der Tat musste sogar die Feuerwehr anrücken.
Ein Dieseldiebstahl hat zwischen Dienstag und Mittwoch in Schmiedefeld am Rennsteig für einen Feuerwehreinsatz gesorgt, wie die Polizei mitteilt.
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Unbekannte zapften in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, mehrere hundert Liter Kraftstoff aus einem Lkw in der Engertal Straße ab.
Wegen der Verunreinigung musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Erst nach den Reinigungsarbeiten konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Engertalstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden. Das Aktenzeichen lautet 0295679/2026.