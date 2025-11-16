Klau am Bau: Baufirmen in Thüringen kämpfen mit dreisten Diebstählen

Erfurt (dpa/th) - Buntmetall wie Kupfer, Baumaschinen, Diesel und Benzin - Baustellenbetreiber und Unternehmen in Thüringen haben mit einer anhaltend hohen Zahl von Fällen dreisten Diebstahls zu kämpfen. Nach vorläufigen Zahlen des Landeskriminalamtes gab es in diesem Jahr bis einschließlich Oktober 374 Diebstahldelikte auf Baustellen - das sind zwölf weniger als im Vorjahreszeitraum. In insgesamt 484 Fällen kam es landesweit zu Buntmetalldiebstahl - 62 Fälle weniger als im Vorjahr. Auch hier sind Baustellen am stärksten betroffen, gefolgt von Unternehmen und Lagerflächen. In 200 Fällen waren andere Objekte wie Kirchen, Garagen oder Einfamilienhäuser das Ziel der Buntmetalldiebe.