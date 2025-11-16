Klau am Bau: Baufirmen in Thüringen kämpfen mit dreisten Diebstählen

Immer wieder kommt es zu besonders dreisten Fällen, in denen tonnenweise Baustoffe, Metall oder mehrere große, schwere Baumaschinen verschwinden. Mittlere bis hohe fünfstellige Schadenssummen sind oft die Folge. Betroffene Unternehmen wollen sich dazu nicht äußern. Sicherheitsvorkehrungen seien zwar verschärft worden, aber zu groß ist die Angst vor Nachahmern, heißt es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Baustellendiebstahl bleibe ein anhaltendes und ärgerliches Problem, so Vincent Kopp, Thüringer Landesgeschäftsführer des Bauindustrie-Verbandes Hessen-Thüringen. Gerade auf größeren Baustellen gehörten zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen deshalb mittlerweile zum Standard - etwa Videoüberwachung, dauerhafte Beleuchtung und der Einsatz von Sicherheitsdiensten. "Das verursacht Mehrkosten, die in der Regel eins zu eins auf die Bauherren umgelegt werden", so Kopp.