Lahav Shani am Pult

Weiterer Schwerpunkt soll ab Herbst britische Musik sein, etwa von Edward Elgar. Am Pult erwarten die Philharmoniker zudem bei ausgewählten Konzerten ihren designierten Chefdirigenten Lahav Shani, der im September 2026 in München startet. Der 36-Jährige soll unter anderem im September beim Start in die neue Spielzeit am Pult stehen, ebenso wie im Sommer 2026 bei Klassik am Odeonsplatz. Angekündigt haben sich auch prominente Dirigenten wie Barbara Hannigan, Kent Nagano oder Ehrendirigent Zubin Mehta.