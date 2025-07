Offenkundig erfreuen sich Oldtimertreffen hierzulande weiter ungebrochen großer Beliebtheit, wie sich an der schieren Anzahl derartiger Veranstaltungen landauf, landab leicht feststellen lässt. Selbst wenn der Wettergott öfter nur eine graue Kulisse zur Verfügung stellt, tut dies der Begeisterung für historische Kraftfahrzeuge als technisches Kulturgut keinen Abbruch. So geschehen jüngst bei Treffen in Birx und in Stockheim – auch am Samstag zur 12. Auflage der Classic-Land Südthüringen auf dem Meininger Markt blieb anfangs ungewiss, ob der Himmel nicht seine Schleusen öffnen würde. Doch alles blieb trocken und so stand der Präsentation von Zwei-, Drei- und Vierrädern aus allen Epochen automobiler Zeitgeschichte nichts im Wege, Benzingespräche inklusive.