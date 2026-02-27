Klassiker und Auslosung Bayern-"Gift" vor Clásico - Königsweg in Königsklasse

Vertreter Jonas Urbig ist nach Einschätzung seines Trainers aber für die stimmungsvolle gelbe Wand im ausverkauften Westfalen-Stadion bereit. "Vom Gefühl her sind das die Spiele, für die man Fußball spielt", sagte Kompany. "Es ist nicht Dortmund gegen irgendwen, es geht um Dortmund gegen Bayern München. In meinem Kopf geht es nur ums Gewinnen, die Möglichkeit da zu gewinnen, das ist für mich das Geilste!"

Mit "Gift" in die Klassiker-Woche

Das Kräftemessen der langjährigen Rivalen und Königsklassen-Finalisten von 2013 dürfe man "schon so groß machen, wie es ist", sagte Kompany. "Ich glaube, dass es wichtig ist für die Bundesliga, dass es auch ein richtiges Topspiel wird. Nicht nur zwei Mannschaften, die Angst haben."

Wie die Dortmunder Reaktion nach dem 1:4 in Bergamo ausfällt, vermochte der Bayern-Trainer nicht zu prognostizieren. "Mental macht das immer was, aber was da herauskommt, kann in beide Richtungen gehen", sagte der Belgier. "Was wir aber unter Kontrolle haben, ist, wie wir in dieses Spiel reinkommen. Wir haben eine gute Woche gehabt, wir haben gespürt, dass es auch eine Klassiker-Woche war. Es war sogar dieses gesunde Gift manchmal im Training, was ich liebe."