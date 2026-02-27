Klassiker und Auslosung Bayern-"Gift" vor Clásico - Königsweg in Königsklasse

 
Von Christian Kunz,

Atalanta Bergamo, danach Real Madrid - und dann Titelverteidiger PSG. So könnte der Weg des FC Bayern in das Champions-League-Finale aussehen. Erst mal zählt für die Münchner aber ein brisantes Duell.

München - Das Champions-League-Achtelfinale gegen Dortmund-Bezwinger Atalanta Bergamo und ein Hammerweg Richtung Finale spielte für Vincent Kompany vor dem brisanten Duell um einen "Titel" nur am Rande eine Rolle. Der Bayern-Trainer kündigte zwar "Attacke" in Europa an, aber seine Gedanken kreisten nur um den prestigeträchtigen deutschen Clásico gegen den BVB. "Es ist ein Klassiker. Also für mich ist es immer ein eigener Titel", sagte Kompany vor dem immer heißen Bundesliga-Gipfeltreffen.

Erst Bergamo, dann Real oder City

Einen Titel streben die Münchner in Europa an. Nach den Italienern, die nach dem 0:2 in Dortmund mit dem 4:1 im Rückspiel für das Champions-League-Desaster der Borussia sorgten, würde auf dem Weg ins Endspiel am 30. Mai in Budapest wahrhaft ein Königsweg in der Königsklasse folgen. 

Im Viertelfinale wäre der Sieger des Champions-League-Gipfels zwischen Real Madrid und Manchester City der Gegner, im Halbfinale ginge es gegen Club-Weltmeister FC Chelsea, Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain, den FC Liverpool oder Galatasaray Istanbul. Erst im Finale ist ein Wiedersehen mit dem FC Arsenal möglich. Die Londoner und die Münchner haben in den K.o.-Runden das Rückspiel immer zu Hause.

Sportdirektor Christoph Freund freute sich nach der Auslosung in Nyon in der Schweiz über "internationales Flair" durch den Trip nach Norditalien. Aber der 48-Jährige sah - möglicherweise wegen des vermutlich schwerstmöglichen weiteren Weges - nicht glücklich aus.

Kein Leverkusen-Triple

"Eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist. Aber wir wollen weiterkommen", sagte Sportvorstand Max Eberl über die Prüfung gegen den Europa-League-Sieger von 2024. Erspart blieben dem FC Bayern dadurch bei der Auslosung in Nyon drei Spiele binnen einer Woche gegen Bayer Leverkusen in Champions League und Bundesliga. 

"Wir freuen uns auf ein internationales Duell, es hat natürlich mehr Champions League-Flair gegen eine italienische Mannschaft anzutreten als gegen eine deutsche wie mit Leverkusen", sagte Kapitän Manuel Neuer, dessen Mitwirken gegen den BVB offen ist.

Die Werkself tritt im Königsklassen-Achtelfinale in der zweiten und dritten März-Woche gegen Ligaphasen-Gewinner FC Arsenal an. Bis dahin könnte der Bundesliga-Titelkampf praktisch entschieden sein. Glückt ein Sieg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vor über 80.000 Zuschauern dürfte das bei dann elf Punkten Vorsprung der Münchner Meister-Matchball gewesen sein. 

"Die Meisterschaft ist noch völlig offen", sagte Torjäger Harry Kane allerdings mit reichlich Understatement. Klarer wurde der Engländer bei der Bedeutung des Duells. "Es ist immer das wichtigste Spiel des Jahres, ganz klar."

Neuers letzter Klassiker?

Kompany sieht das Dortmund-Spiel losgelöst von dem sportlichen Rahmen. "Die Wahrheit ist, diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass es auch ein kleiner Titel ist. Deswegen ist es für uns auch eine absolute Priorität, da zu gewinnen", sagte der 39-Jährige.

Fraglich ist, ob Neuer nach einem Faserriss sein Comeback im Münchner Tor feiert. Für den früheren Schalker hat das Dortmund-Duell schon seit Kindertagen einen besonderen Stellenwert. Es könnte sein letzter Klassiker sein, denn der Vertrag des 39-Jährigen läuft im Sommer aus. Zwar sehe es beim Kapitän nach auskurierter Verletzung "gut aus", sagte Kompany. Eine Einsatzmöglichkeit wolle er mit dem Routinier gemeinsam besprechen. Der Bayern-Coach klang aber eher skeptisch.

Vertreter Jonas Urbig ist nach Einschätzung seines Trainers aber für die stimmungsvolle gelbe Wand im ausverkauften Westfalen-Stadion bereit. "Vom Gefühl her sind das die Spiele, für die man Fußball spielt", sagte Kompany. "Es ist nicht Dortmund gegen irgendwen, es geht um Dortmund gegen Bayern München. In meinem Kopf geht es nur ums Gewinnen, die Möglichkeit da zu gewinnen, das ist für mich das Geilste!"

Mit "Gift" in die Klassiker-Woche

Das Kräftemessen der langjährigen Rivalen und Königsklassen-Finalisten von 2013 dürfe man "schon so groß machen, wie es ist", sagte Kompany. "Ich glaube, dass es wichtig ist für die Bundesliga, dass es auch ein richtiges Topspiel wird. Nicht nur zwei Mannschaften, die Angst haben."

Wie die Dortmunder Reaktion nach dem 1:4 in Bergamo ausfällt, vermochte der Bayern-Trainer nicht zu prognostizieren. "Mental macht das immer was, aber was da herauskommt, kann in beide Richtungen gehen", sagte der Belgier. "Was wir aber unter Kontrolle haben, ist, wie wir in dieses Spiel reinkommen. Wir haben eine gute Woche gehabt, wir haben gespürt, dass es auch eine Klassiker-Woche war. Es war sogar dieses gesunde Gift manchmal im Training, was ich liebe."