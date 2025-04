München - Der neue Pumuckl-Film "Pumuckl und das große Missverständnis" kommt am 30. Oktober in die Kinos. Der kleine Kobold mit dem roten Haar und der Schreinermeister Florian Eder kommen in all dem Trubel des Sommers nicht mehr dazu, ordentlich miteinander zu sprechen. "Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis, und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen", schildert die Münchner Constantin Film in groben Zügen die Handlung.