Stanway machte schließlich alles klar mit ihrem sicher verwandelten Strafstoß. Zuvor hatte Kielland am Trikot von Damnjanovic gezupft - Schiedsrichterin Riem Hussein, vor der Partie zum fünften Mal als DFB-Schiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet, schickte sie mit Gelb-Rot vom Platz. Minges Elfmetertor auf der anderen Seite war nur noch Ergebniskosmetik.