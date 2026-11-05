"Man wusste erst zwei Tage später, ob man das Foto im Kasten hatte, wenn es entwickelt war", erinnert sich Ferry amüsiert. In Las Vegas war das Team nie: Fotografiert wurde in einem leeren Londoner Autohaus, die Skyline ist eine Montage.

Erinnerungen an den "Musikladen"

Die Neuauflage enthält auch Auftritte aus der Radio-Bremen-Sendung "Musikladen" von 1973. Bremen sei die erste richtige Erfahrung der Band im Ausland gewesen. "Ich liebe diese Erinnerungen", schwärmt Ferry. "Es hat großen Spaß gemacht, diese Sendungen zu machen."

Mit dem glamourösen Nachtleben, für das Roxy Music mit ihren schillernden Outfits und extravaganten Songs wie "Do The Strand" standen, hatte Ferry nicht viel am Hut. Die Bandmitglieder seien privat eher ruhig gewesen, er selbst schüchtern. "Ich war immer der Typ in der Ecke, der still alles beobachtet. Aber ich wollte nie im Mittelpunkt stehen, schon gar nicht auf der Tanzfläche."

Ferrys Sehnsucht nach 1973

"For Your Pleasure" war das letzte Roxy-Album mit Synthesizer-Pionier Brian Eno, der die Gruppe Mitte 1973 verließ. Spannungen habe es bei den Aufnahmen aber nicht gegeben, betont Ferry. "Wir haben uns immer gut verstanden, alle. Und wir hatten einen gemeinsamen Sinn für Humor."

Zuletzt ging Ferry mit Roxy Music 2022 zum 50. Jubiläum auf Tournee - ohne Eno. Es dürften die letzten Auftritte bleiben, denn der 81-Jährige hat nach eigener Aussage keine Pläne, auf die Bühne zurückzukehren.

Die Sehnsucht nach der alten Band ist jedoch geblieben. "Ich wünschte, ich könnte die ganze Band für eine Woche in einem Studio versammeln. Das würde Spaß machen", sagt Bryan Ferry - und schränkt gleich ein: "Schön wäre es, wenn wir noch dieselbe jugendliche Energie hätten."