"Feliz Navidad" dagegen sei wieder runtergeflogen. "Das haben wir einfach nicht besser hinbekommen als das Original. Und dann sollte er auch nicht auf der Platte sein."

"In der Weihnachtsbäckerei" erstmals auf Englisch

Besonders spannend ist das Lied "Christmas Bakery", das einem beim ersten Hören so seltsam vertraut vorkommt. Bis endlich der Groschen fällt und man erkennt, dass es sich um die englische Version des Kinderlied-Klassikers "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski handelt. Sasha hat sich riesig darüber gefreut, dass er nun der Erste ist, der das berühmte Lied auf Englisch singen darf - natürlich mit dem entsprechenden Dick-Brave-Schwung. Das hat auch Zuckowski begeistert. "Die Musik, also Rockabilly ist ja eine ganz andere Gangart - da wird die "Weihnachtsbäckerei" sogar plötzlich tanzbar", sagte der Liedermacher der dpa.

Das Album kommt erfreulich unaufgeregt daher, die Songs gehen ins Ohr und in die Hüften. Sie sorgen für eine schwungvolle Weihnachtsstimmung, ohne anstrengend oder zu aufgedreht zu sein. "Comin' Home for Christmas" ist vor allem für Weihnachtsfans eine unterhaltsame Gute-Laune-Platte in der Adventszeit und eine schöne Erweiterung der X-Mas-Playlist. Auf Tour geht er mit dem Album dann im Winter 2027.