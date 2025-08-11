Klassik und Kleidung Dresscode oder Schlabberlook fürs Opernhaus?

Umgekehrt gelte: "Mit dem falschen Outfit trägt man dazu bei, dass das Erlebnis für alle schlechter wird. Wer darauf keine Rücksicht nimmt, verdient gemaßregelt zu werden."

"Dresscode kann das Schlimmste verhindern"

Es gehe letztlich darum, mit dem Outfit den richtigen Ton zu treffen, sagt Tillessen - egal, ob man auf der Arbeit oder auf der Strandparty sei. "Für einen zeitgemäßen Opernbesuch heißt das, die richtige Balance zu finden aus der Eleganz, die es braucht, um den Abend zu etwas Besonderem zu machen, und der Bequemlichkeit, die man braucht, um stundenlang auf einem alten Klappsitz auszuharren."

Der Experte betont: "Es muss selbstverständlich schon lange kein Smoking und keine bodenlange Abendrobe mehr sein, aber ausgebeulte Shorts und plattgetretene Flipflops bleiben ein Fauxpas." Den meisten Menschen gelinge diese Balance intuitiv. "Das Gespür dafür kann auch ein Dresscode nicht ersetzen, aber er kann das Schlimmste verhindern."

Angemessen kleiden in Salzburg, weil "alles so wunderbar ist"

Und noch ein Blick zum zweiten großen sommerlichen Opern-Event neben Bayreuth, nämlich nach Salzburg zu den Festspielen. Protokollchefin Suzanne Harf erklärte letztes Jahr den "Salzburger Nachrichten", warum sie sich dem Anlass entsprechende Kleidung wünsche. "Weil bei uns alles so wunderbar ist. Ich organisiere, dass unsere Häuser den schönsten Blumenschmuck bekommen, und unser Reinigungstrupp poliert jeden Winkel."

Besucherinnen und Besucher der Festspiele würden aber auf weniger passende Kleidung nicht angesprochen. "Sie sollen Konzert und Oper trotzdem genießen."

Harf erinnerte sich in der Zeitung an einen Klavierabend, als Touristen in kurzen Hosen, Wandersandalen und Rucksäcken der Musik lauschten. "Das finde ich schade. Diese Menschen geben einiges Geld für ihre Karte aus. Da könnte man das bunte Freizeitgewand gegen etwas Angemesseneres tauschen."