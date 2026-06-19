Seit Wochen schon proben sie. Mal alle zusammen, meist jedes Ensemble für sich. Im Chor und Orchester oder allein daheim wiederholen sie halsbrecherische Tonfolgen, bis die sitzen, oder lernen englische Verse, bis sich der Blick auf die Lyrikzettel auf den Notenständern erübrigt. Erst zur Generalprobe am Montagabend wird sich das Klangpuzzle zum ersten Mal komplett zusammenfügen. Das Ergebnis dürfte für die Beteiligten ebenso spannend sein wie für ihr Publikum, das sich für den darauffolgenden Abend schon in großer Zahl zum Volkshaus-Besuch angemeldet hat. Vor allem Familien und Freunde.