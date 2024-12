Klassik Mit gutem Gewissen um die Welt - Orchester und Klimaschutz

Mit dem Zug von Boston nach New York

Und wo es möglich ist, geht es per Zug zum Zielort und nicht per Flugzeug. "Spannend war es auf der USA-Tournee im Frühjahr 2024, weil dort das Thema noch nicht so stark in der Bevölkerung verwurzelt ist, wie wir das in Europa erleben. Wir waren, glaube ich, das erste Orchester, das von Boston nach New York nicht mit dem Flugzeug gereist ist, sondern sich in den Zug gesetzt hat und dann in mit der U-Bahn zu Carnegie Hall gefahren ist."