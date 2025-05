Klassenfahrten: Schullandheime in Thüringen gut nachfragt

Einen anderes neues Phänomen kennt Ina Gerlof, die seit 2001 das Schullandheim "Am Bleßberg" in Schirndorf betreibt. So sei immer öfter zu beobachten, dass Eltern nicht loslassen könnten und davor scheuten, ihren Kindern einen Besuch im Schullandheim zu ermöglichen. "An dieser Stelle vermisse ich das Vertrauen in Lehrer und Erzieher", so Gerlof. Die gemeinsame Zeit weit weg von anderen Ablenkungen sei äußerst wertvoll sowohl für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, als auch für den Zusammenhalt in der Klasse.