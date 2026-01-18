 
Klasse Handwerk Köpfchen trifft Können

Der erfolgreiche Schülerwettbewerb „Klasse Handwerk“ startet jetzt in die nächste Runde. Ab sofort können sich achte Klassen aller Schulformen bewerben. Es winken tolle Preisgelder.

Klasse Handwerk: Köpfchen trifft Können
Im letzten Jahr bewies die Klasse 8a der Staatlichen Regelschule „Vordere Rhön“ aus Bettenhausen handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl beim Finale von „Klasse Handwerk“ im Erfurter egapark. Foto: Paul-Philipp Braun

Handwerkliches Talent, Köpfchen und Teamgeist sind wieder gefragt: Am 19. Januar läuft die 16. Auflage des Schülerwettbewerbs „Klasse Handwerk! Die Profis von morgen“ an und lädt Jugendliche ein, ihre Stärken unter Beweis zu stellen. Gesucht werden Schülerinnen und Schüler, die neben Wissen in Mathematik, Gesellschaft und Wirtschaft vor allem handwerkliches Können und praktische Fähigkeiten mitbringen. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der achten Klassenstufe an Thüringer Gymnasien, Regel-, Gemeinschafts- und Förderschulen. Die Anmeldung erfolgt klassenweise durch eine Lehrkraft über die Website des Wettbewerbs. Nach der Registrierung steht den Klassen ein digitales Trainingslager mit 175 Übungsfragen zur Verfügung. So können sich die Jugendlichen sowohl im Unterricht als auch zu Hause gezielt vorbereiten. Der Zugang lässt sich bequem als Icon auf Smartphone oder Tablet speichern.

Qualifikation für das Finale

Sind alle gut vorbereitet, geht es in die entscheidende Phase: Beim Online-Wettbewerb beantwortet jede Schülerin und jeder Schüler 30 zufällig ausgewählte Fragen innerhalb von 30 Minuten selbstständig im Internet. Pro Klasse gibt es nur einen Durchgang, bevor die Antworten automatisch ausgewertet werden.

Die Teilnahme am Online-Wettbewerb ist bis zum 2. April möglich. Die drei besten Schulklassen aus Thüringen qualifizieren sich für das große Finale, das am 7. Mai auf der Parkbühne der EGA in Erfurt ausgetragen wird. Dort stehen Geschicklichkeit, Schnelligkeit, logisches Denken und Teamarbeit im Mittelpunkt. Die Klasse, die sich am Ende durchsetzt und den Titel „Klasse Handwerk“ erhält, gewinnt 1000 Euro für die Klassenkasse. Für den zweiten und dritten Platz gibt es 500 beziehungsweise 300 Euro.

Der Schülerwettbewerb trägt dazu bei, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern – und ist damit ein wertvoller Beitrag der Berufsorientierung, die sich die drei Thüringer Handwerkskammern nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels auf die Fahnen geschrieben haben. Die Teenager entdecken verschiedene Berufe, erkennen ihre eigenen Talente und setzen sich spielerisch mit ihrer beruflichen Zukunft auseinander – um nach dem Schulabschluss im besten Fall eine Karriere im Handwerk zu starten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findet man im Internet auf der Seite www.klasse-handwerk.de