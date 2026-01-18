Klasse Handwerk: Köpfchen trifft Können

Handwerkliches Talent, Köpfchen und Teamgeist sind wieder gefragt: Am 19. Januar läuft die 16. Auflage des Schülerwettbewerbs „Klasse Handwerk! Die Profis von morgen“ an und lädt Jugendliche ein, ihre Stärken unter Beweis zu stellen. Gesucht werden Schülerinnen und Schüler, die neben Wissen in Mathematik, Gesellschaft und Wirtschaft vor allem handwerkliches Können und praktische Fähigkeiten mitbringen. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der achten Klassenstufe an Thüringer Gymnasien, Regel-, Gemeinschafts- und Förderschulen. Die Anmeldung erfolgt klassenweise durch eine Lehrkraft über die Website des Wettbewerbs. Nach der Registrierung steht den Klassen ein digitales Trainingslager mit 175 Übungsfragen zur Verfügung. So können sich die Jugendlichen sowohl im Unterricht als auch zu Hause gezielt vorbereiten. Der Zugang lässt sich bequem als Icon auf Smartphone oder Tablet speichern.