Klasse 2000 in Kaltenwestheim: Ohne Sucht, Druck und Gewalt

Damit Kinder gesund, stark und selbstbewusst aufwachsen, beteiligt sich die Staatliche Grundschule Kaltenwestheim seit diesem Schuljahr an Klasse 2000, Deutschlands größtem Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention in der Grundschule. „Wir möchten Kinder frühzeitig für das Thema Gesundheit begeistern und sie dabei unterstützen, die Herausforderungen des Lebens ohne Sucht und Gewalt zu lösen. Mit der Symbolfigur Klaro erforschen die Kinder spielerisch und mit viel Spaß, was sie selbst tun können, um gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen“, begründet Schulleiterin Katrin Mischorr das Engagement ihrer Schule.