„Riesenchance“: Dieses Wort fiel mehrfach während der Stadtratsdebatte über eine Bewerbung Meiningens für die Landesgartenschau 2036. Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) und die Unterstützer des Vorhabens verbinden damit die Hoffnung, die Stadt mithilfe von Fördermitteln bei der Entwicklung von Grünflächen, Infrastruktur und Klimaanpassung entscheidend voranzubringen. Kritische Stimmen aus den Reihen der AfD warnten hingegen vor unkalkulierbaren Folgekosten.