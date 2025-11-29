Klangvolles Hobby "Die Leute brennen für das Singen" - Chöre beliebt

Nachwuchs- und Raumprobleme

So unterschiedlich die Ansätze der Chöre sind, so verschieden sind auch die Probleme: So sei für den Psycho-Chor in erster Linie die Finanzierung eine Herausforderung, weil Fördermittel jedes Jahr neu beantragt werden müssten, so Lörzer. Für den Kneipenchor Erfurt wird es Körber zufolge immer schwieriger, geeignete und bezahlbare Räume in der Landeshauptstadt zu finden. In ländlichen Regionen wiederum scheitert nach Einschätzung des Chorverbandes der Zusammenschluss von Chören mit Mitgliederschwund oft an der fehlenden Mobilität der meist älteren Mitglieder oder an fehlenden Probenräumen. "Fahrgemeinschaften, Vereinsbusse oder andere Netzwerke des öffentlichen Nahverkehrs wären hier hilfreich", so Heurtel. Insgesamt sei es eine Herausforderung, ausreichend Männerstimmen zu finden, hieß es übereinstimmend.