Klangvolles Hobby "Die Leute brennen für das Singen" - Chöre beliebt

Jena/Erfurt (dpa/th) - Das gemeinsame Singen in Chören ist in Thüringen beliebt. "In den letzten beiden Jahren konnte ein neuer Aufschwung in der Chorszene verzeichnet werden", teilte Josephin Heurtel vom Chorverband Thüringen auf Anfrage mit. Nach einem Einbruch während der Corona-Zeit, dem einige Chöre zum Opfer gefallen seien, hätten sich vielerorts neue Chöre oder andere Gesangsverbindungen gebildet. Während gerade traditionelle Chöre oft mit Nachwuchsmangel kämpften, seien weniger verbindliche Projektchöre bei jungen Erwachsenen stark nachgefragt.