Die Haselbacher Kirchweih am letzten Juli-Wochenende war in diesem Jahr klein – aber vielleicht doch auch irgendwie fein. In Anlehnung an die Feier rund um das 100-jährige Jubiläum der Kapelle im vergangenen Jahr, hatte der Gemeindekirchenrat am Sonntag wieder einen Kirchweihgottesdienst mit anschließender Kaffeetafel im Freien organisiert. Das Haselbacher Alphornduo, Simone Weschenfelder und Benno Henniger, bereicherten den Nachmittag ebenso wie die Gruppe „VierKlang“ aus Sonneberg.