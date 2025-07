Klamme Landeskasse: Riesiger Investitionsstau bei Jugendclubs in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist nach Angaben des Sozialministeriums bei Jugendclubs und anderen Freizeiteinrichtungen für junge Leute ein Investitionsbedarf von etwa 63,5 Millionen Euro aufgelaufen. Das geht aus einer Ministeriumsantwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Vivien Rottstedt hervor. Das Ministerium bezieht sich dabei auf eine Schätzung des Thüringer Rechnungshofes aus dem vergangenen Jahr. "Insgesamt unterliegen rund 86 Prozent der Jugendfreizeiteinrichtungen in Thüringen einem mittleren bis starken Verschleiß", heißt es in der Ministeriumsantwort.