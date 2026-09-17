Klamme Kassen Wenn das Geld ausgeht - Kommunen ohne Haushalt

Wie vielen Kommunen und Kreisen steht das Wasser bis zum Hals?

Dem Innenministerium zufolge ist die überwiegende Mehrzahl der Kommunen weiterhin finanziell ausreichend aufgestellt. "Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass sich die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zunehmend einschränkt und die Haushaltslage, insbesondere im laufenden Betrieb, weiter angespannt ist", teilte eine Sprecherin mit.

Von den 1.610 vorgelegten Haushalten der kreisangehörigen Kommunen waren den Angaben nach 725 Haushalte genehmigungspflichtig. Davon konnten zum Stichtag 30. Juni genau 88 Haushalte noch nicht genehmigt werden. In 23 Fällen waren ein fehlender Haushaltsausgleich beziehungsweise Kreditermächtigungen in nicht genehmigungsfähiger Höhe die Gründe.

Von den bayernweit 25 kreisfreien Städten waren zum Stichtag 7 Haushalte noch nicht genehmigt - in 4 Fällen, weil etwa die Haushaltsplanung nicht mit der Leistungsfähigkeit im Einklang steht.

Bei den 71 Landkreisen waren insgesamt 66 Haushalte genehmigungspflichtig. 57 konnten laut Ministerium ohne Einschränkungen genehmigt werden, 6 Kreishaushalte waren zum Stichtag nicht genehmigt. Bei einem waren die geplanten Kreditaufnahmen beziehungsweise die Haushaltsplanung nicht mit der Leistungsfähigkeit des Landkreises vereinbar.

Ohne einen entsprechenden Haushalt befinden sich die Betroffenen in der vorläufigen Haushaltsführung, wodurch ihre Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Faktisch können Kommunen und Landkreise in Bayern nicht pleitegehen. Trotzdem müssen sie ihren Schuldenberg loswerden.

Was kann das Land tun?

Der Freistaat unterstützt die Kommunen beispielsweise über den kommunalen Finanzausgleich. Heuer erhalten sie laut Ministerium so 12,83 Milliarden Euro - 7,1 Prozent mehr als 2025. Zusätzlich stehe Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes zur Verfügung.

Im Fall der seit Jahren klammen oberfränkischen Gemeinde Bad Alexandersbad beschloss der Haushaltsausschuss des Landtags, dass Bayern einen Kassenkredit von fast zwölf Millionen Euro von einer Bank ablöst und damit zum Gläubiger für die Kommune wird.

Für finanz- und strukturschwache Kommunen wurden in diesem Jahr zudem die Mittel für Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nochmals erhöht - von bisher 100 auf künftig 150 Millionen Euro.

Für den Rosenheimer Landrat Lederer reicht das nicht aus: Es brauche eine grundlegende Reform der Kommunalfinanzen - und eine "Umsetzung des strikten Prinzips "Wer bestellt, zahlt", und zwar auch für die Vergangenheit".