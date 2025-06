Forchheim (dpa/lby) - Der Rechtsstreit um Kanufahrten in der Fränkischen Schweiz geht in die nächste Runde. Sowohl der Bund Naturschutz (BN) als auch gewerbliche Kanu-Vermieter klagen gegen eine Schifffahrtsgenehmigung des Landratsamts Forchheim auf der Wiesent, wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Bayreuth mitteilte. Für Ende Juli sei ein Termin für eine mündliche Verhandlung in beiden Verfahren anberaumt.