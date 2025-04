Mehrere Hunderttausend Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz fordert die Frau. Weil sie sicher ist, dass die Impfung gegen das Corona-Virus, die sie sich 2021 hat geben lassen, in ihrem Fall schwer wiegende Konsequenzen gehabt habe. Ihre Klage gegen den Staat und den Freistaat wird an einer Zivilkammer am Landgericht Meiningen, die die Möglichkeit einer gütlichen Einigung nicht ausschließt, verhandelt.