Verbraucherschützer wollen am Ball bleiben

Nicht gefolgt ist die Kammer dagegen dem Antrag der Verbraucherzentrale, Teile der Datenschutzerklärung von Tiktok zu verbieten. Die vzbv störte sich etwa daran, dass der Erklärung zufolge unter anderem "Tastenanschlagmuster" erhoben werden und "wie sie mit anderen Nutzern in Kontakt treten". Nach Einschätzung der Richter handelt es sich hierbei jedoch um "einseitige tatsächliche Hinweise" und nicht um "Allgemeine Geschäftsbedingungen" im Sinne eines Vertrags. Das Urteil ist bis jetzt nicht rechtskräftig. Gegen den Teil des Urteils zu den von ihr beanstandeten Klauseln der Datenschutzerklärung hat der Verband nach eigenen Angaben jetzt Berufung beim Kammergericht Berlin eingelegt.