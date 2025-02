Halt findet Glemser seit seinem Unfall bei Freundin Lara. "Durch den Unfall und die schwere Zeit der vergangenen zwei Jahre mit all den Tiefen sind wir so stark zusammengewachsen und so eng verbunden", sagte Glemser. "Wenn es dem anderen schlecht geht, versucht der andere stark zu sein und so versuchen wir uns gegenseitig immer wieder aufzubauen."