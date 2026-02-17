Klage in Los Angeles Was für Social Media in US-Suchtprozess auf dem Spiel steht

Hohe Hürde für Klägerin

Zugleich steht auch KGM in dem Prozess vor einer recht hohen Hürde. Sie und ihre Anwälte muss die Geschworenen davon überzeugen, dass die Funktionen von Instagram und Youtube ein wesentlicher Faktor für die psychischen Probleme der Klägerin waren. Meta kontert aber: "Das Beweismaterial wird demonstrieren, dass sie schon lange bevor sie überhaupt soziale Medien nutzte, vor vielen erheblichen und schwierigen Herausforderungen stand." Zu Prozessbeginn argumentierten die Meta-Anwälte, die psychischen Probleme der Klägerin gingen auf Misshandlungen und zerrüttete Verhältnisse in der Familie zurück. Sie verweisen auch darauf, dass bei KGM keine Social-Media-Sucht diagnostiziert worden sei.