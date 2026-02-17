Klage in Los Angeles Was für Social Media in US-Suchtprozess auf dem Spiel steht

Ein Anwalt der Google-Videoplattform Youtube sagte derweil, sie gehöre gar nicht zur Kategorie sozialer Medien, sondern sei eher ein Streaming-Dienst wie Disney+ oder Netflix.
Brüssel sieht suchtfördernde Mechanismen bei Tiktok
In Europa steht derzeit mit ähnlichen Vorwürfen Tiktok im Visier. Nach vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung verstößt die Video-App gegen europäisches Recht. Konkret geht es dabei um suchtfördernde Mechanismen - zum Beispiel um stark personalisierte Empfehlungen und das ununterbrochene automatische Abspielen von Videos. Die EU-Kommission hielt in ihrer vorläufigen Untersuchung fest, dass die Gestaltung von Tiktok die Nutzer ständig mit neuen Inhalten "belohne" und dadurch den Drang fördere, weiterzuscrollen. In Australien unterdessen gilt seit Mitte Dezember ein striktes Social-Media-Verbot für alle im Alter unter 16 Jahren.