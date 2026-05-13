Der Bundestagswahlkreis 189 besteht aus dem Wartburgkreis und dem Landkreis Unstrut-Hainich. Das BSW holte hier laut endgültigem Wahlergebnis 14.853 der Zweitstimmen. BSW-Direktkandidatin Anke Wirsing sieht auch in diesem Ergebnis einen Hinweis, dass eine Neuauszählung gerechtfertigt ist. Denn das vorläufige Ergebnis, das für den Wahlkreis 189 am Wahlabend gemeldet wurde, weicht beim BSW recht auffällig vom endgültigen Ergebnis ab. Zunächst waren für die Newcomer-Partei 81 Stimmen weniger gezählt worden.