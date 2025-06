Thüringen muss die immensen Kosten für Sicherungsarbeiten in den stillgelegten Kali-Gruben im Werra-Revier auf Dauer allein tragen. Das Land scheiterte am Donnerstag mit einer Klage, den Bund angemessen zu beteiligen, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die höchsten Verwaltungsrichter teilten die Auffassung der Landesregierung nicht, dem Freistaat stehe nach Verträgen aus den 1990er Jahren die Möglichkeit zu Nachverhandlungen mit dem Bund zu. Sie wiesen die Klage ab.