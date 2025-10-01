Klage gegen Rundfunkbeitrag: Bundesgericht verhandelt über Klage gegen Rundfunkbeitrag

In den beiden Vorinstanzen hatten die Gerichte die Klage jeweils zurückgewiesen. Entgegen der Auffassung der Klägerin liege der rechtfertigende Vorteil allein in der individuellen Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen zu können, hieß es in der Begründung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes. Auf die Frage, ob mangels Programmvielfalt und Programmausgewogenheit ein "generelles strukturelles Versagen" vorliege, komme es damit nicht an. Der Rundfunkbeitragspflicht könne nicht entgegengehalten werden, das Programmangebot sei nach seiner Gesamtstruktur nicht auf Ausgewogenheit und Vielfalt ausgerichtet.