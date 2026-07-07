Klage gegen Abschuss: Streit um Wolfsjagd in Mittelhessen weitet sich aus

Zwei junge Wölfe im Lahn-Dill-Kreis im Visier

Mit der Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums Kassel wird der "Revierübergreifende Wolfsmanagementplan für Hessen" umgesetzt. Die Verfügung gibt in der Jagdzeit vom 1. Juli 2026 bis zum 31. Oktober 2026 den Abschuss von insgesamt vier juvenilen Wölfen im Lahn-Dill-Kreis frei. Vorgesehen sind die Abschüsse ausschließlich im Lahn-Dill-Kreis, wo es bei Greifenstein eines von insgesamt drei in Hessen etablierten Wolfsrudeln gibt. Da im bisherigen Monitoringjahr 2026/2027 jedoch bereits zwei Wölfe im Territorium des Greifensteiner Rudels tot aufgefunden und diese angerechnet würden, reduziere sich die Zahl der zum Abschuss freigegebenen Jungwölfe auf zwei Tiere, hatte das RP erläutert.