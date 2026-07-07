Klage gegen Abschuss: Streit um Wolfsjagd in Mittelhessen weitet sich aus

Kassel/Wiesbaden/Greifenstein (dpa/lhe) - Weitere Umwelt- und Naturschutzverbände wollen den Abschuss von zwei jungen Wölfen in Mittelhessen mit juristischen Mitteln verhindern. Nach der Naturschutzinitiative haben auch der Umweltverband BUND sowie die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe Klage vor dem Verwaltungsgericht Kassel gegen eine Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums (RP) Kassel erhoben, mit der zwei der Tiere im Lahn-Dill-Kreis zum Abschuss freigegeben worden waren. Zudem stellten sie einen Eilantrag, um den Abschuss zu verhindern, wie die Verbände mitteilten. Eine Gerichtssprecherin bestätigte den Eingang von Klage und Eilantrag.