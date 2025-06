Ein Tag der offenen Tür des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Suhl (Zwas) in einer Kläranlage, diesmal in Zella-Mehlis, ist heutzutage nicht mehr ein anrüchiges Erlebnis, bei dem man vielleicht sogar eher die Nase rümpft. Sondern mit seinen tiefen Einblicken in die verschiedenen Betriebsabläufe ein echtes Hightecherlebnis.