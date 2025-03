Dass die Deckel zum genauen Anschauen mal geöffnet werden, das hat sich Thüringens neuer Umweltminister Tilo Kummer (BSW) gewünscht, der am Montagmorgen in das Rhöner Weiddorf gekommen ist. Er ist neugierig, wie alles funktioniert und lässt es sich von den Fachleuten erklären. Die Kläranlage am Ortsrand unterhalb des Sportplatzes – für die im vergangenen Jahr Baustart war – hat längst Formen angenommen und soll im Spätsommer fertig sein. „Es läuft gut“, sagt der Bauleiter. Die Anlage macht – metertief versenkt im Boden, oben fast nichts mehr zu sehen – dann die Arbeit, die jetzt eine nicht mehr so ganz moderne Kläranlage in Oberweid tut, welche nur Abwässer des Sportlerheims und des Gewerbegebietes verarbeitet. Auch alle privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Dorf haben spätestens dann ausgedient, wenn die Baustelle beendet und die Nutzer angeschlossen sein werden. Der Weidbach, der das Dorf durchfließt und an dessen Ufer oft und gern gefeiert wird, wird es danken.