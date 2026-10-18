Knapp 4,5 Millionen Euro investierte der Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) in die Erweiterung und Modernisierung der Geraberger Kläranlage, die nun mit der Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe ab 2028 auch das Abwasser aus Elgersburg aufnehmen kann, heißt es in einer Pressemitteilung des Wavi. Für die Gemeinde bedeutet das einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer zentralen Abwasserentsorgung.