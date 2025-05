Was für die meisten Leute so verständlich ist, dass sie nicht mal einen Gedanken daran verschwenden, ist für André Jäger und sein Team ein echter Knochenjob. Als Werkleiter der Kläranlage zwischen Dietzhausen und Mäbendorf sorgt er mit seinen Mitarbeitern dafür, dass das Schmutzwasser gesäubert wird, dass die Stadt Suhl nicht bei jedem Regenfall vor einer Havarie steht und dass alles seinen Gang geht – genau so, wie es sein soll. Freilich treten an jener Stelle aber auch immer wieder Probleme auf, meist durch Verschleiß der Rohre im Untergrund.