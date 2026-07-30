Ende März erst erfolgte der offizielle Spatenstich zum Neubau der Kläranlage Bibra in Regie des Kommunalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes (KWA) Meininger Umland auf dem vorhandenen Gelände – inzwischen, nur gut vier Monate später, sind die Veränderungen vor Ort sprichwörtlich gigantisch. Bei laufendem Betrieb der Bestandsanlagen – das anfallende Abwasser muss ja schließlich weiter wie bisher geklärt werden – wird auf Hochtouren gearbeitet.